Путин поручил центру "Сириус" поддержать развитие талантов детей в ДНР и ЛНР

Образовательный центр "Сириус" займется поддержкой развития талантов детей в ДНР и ЛНР. Такое поручение дал Владимир Путин в ходе заседания попечительского совета фонда "Талант и успех", который является создателем центра.

Президент высоко оценил масштабы работы и отметил, что "Сириус" будет помогать развитию талантов молодежи на протяжении всего XXI века.

Также Путин посетил новый спортивный корпус "Сириуса". Там есть бассейн, многофункциональный спортивный и тренажерный залы. А еще главе государства показали стенд с информацией о спортивном парке. Это открытое пространство для спорта и активного отдыха.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.