Путин не собирается вводить военное положение в России – Песков

Владимир Путин не планирует вводить военное положение в России на фоне специальной военной операции на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также отметил, что Россия до сих пор не получила от Украины объяснений по поводу форс-мажора с транзитом газа.

Власти Москвы разрешили продажу алкоголя на летних верандах в кафе и в культурных учреждениях.