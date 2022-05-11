Путин предложил установить целевые показатели для регионов в борьбе с лесными пожарами

Владимир Путин предложил оценивать работу некоторых губернаторов по тому, как они борются с лесными пожарами. Для этого введут целевые показатели для каждого региона и в целом по стране.

Сейчас наиболее сложная обстановка складывается в Иркутской, Курганской и Омской областях, Красноярском крае, Якутии и Бурятии. Огонь уже уничтожил сотни жилых домов и дач, несколько человек погибли. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.