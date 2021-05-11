Мишустин выразил соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в Казани

Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования родным и близким тех, кто погиб при стрельбе в казанской школе. Глава кабинета министров назвал случившееся бесчеловечным и жестоким.

Соболезнования в связи с трагедией в Казани также выразили Владимир Путин и Сергей Собянин.

Ранее стало известно, что после ЧП в больницы доставлен 21 человек, из них шестеро детей находятся в реанимации.

При стрельбе в школе в Казани погибли семь детей и учительница. После происшествия ввели режим контртеррористической операции.