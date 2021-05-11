Трагедию в Казани обсудили в российском правительстве

В российском правительстве во вторник обсудили трагедию в Казани. Говорили о помощи, которую можно оказать родственникам погибших и семьям пострадавших.

"Я хотел бы начать со слов соболезнования родным и близким погибших в Казани. Вы знаете, утром в одной из школ случилась большая трагедия – стреляли в детей. Это крайне бесчеловечно и жестоко", – заявил Михаил Мишустин.

Он также сообщил, что Владимир Путин дал ряд поручений в связи с этой трагедией. Премьер уточнил, что в ближайшее время в Казань вылетит министр здравоохранения РФ Мурашко с бригадой медицинских специалистов, а министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Трагедия произошла во вторник утром в гимназии № 175. По последним данным, семь детей и учительница погибли при стрельбе в школе в Казани. Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, в больницы доставлен 21 человек, шестеро детей находятся в реанимации.

После стрельбы в казанской школе ввели режим контртеррористической операции. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.