Путин выразил соболезнования родственникам детей, погибших в Казани

Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родственникам детей, погибших при стрельбе в школе в Казани.

Пострадавшим российский лидер пожелал скорейшего выздоровления. Также президент поручил оказать содействие и обеспечить необходимую помощь всем нуждающимся.

Помимо этого, Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и министру просвещения Сергею Кравцову вылететь в Казань. Туда же вылетит самолет МЧС с медиками и психологами на борту.

По последним данным, семь детей и учительница погибли при стрельбе в школе в Казани. Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, в больницы доставлен 21 человек, шестеро детей находятся в реанимации.

Следственный комитет возбудил дело об убийстве. Глава СК Александр Бастрыкин поручил передать все материалы дела для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в ГСУ центрального аппарата ведомства.

Ранее правоохранители задержали юношу, устроившего стрельбу в школе № 175 в Казани.