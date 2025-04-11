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11 апреля, 19:15

Политика

Переговоры Путина и Уиткоффа проходят в закрытом формате

Переговоры Путина и Уиткоффа проходят в закрытом формате

В Петербурге началась встреча Владимира Путина и спецпосланника США Стивена Уиткоффа

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В Санкт-Петербурге начались переговоры Владимира Путина и специального представителя президента США Стива Уиткоффа. Встреча проходит в здании Президентской библиотеки и проходит в закрытом режиме. Перед началом беседы стороны обменялись рукопожатием.

Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, главной темой переговоров стало урегулирование конфликта на Украине. Он отметил, что диалог может быть продолжительным, поскольку обсуждаемые вопросы сложные и многослойные. Кроме того, может быть затронута тема возможной встречи Путина и президента США Дональда Трампа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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