Переговоры Путина и Уиткоффа проходят в закрытом формате

В Санкт-Петербурге начались переговоры Владимира Путина и специального представителя президента США Стива Уиткоффа. Встреча проходит в здании Президентской библиотеки и проходит в закрытом режиме. Перед началом беседы стороны обменялись рукопожатием.

Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, главной темой переговоров стало урегулирование конфликта на Украине. Он отметил, что диалог может быть продолжительным, поскольку обсуждаемые вопросы сложные и многослойные. Кроме того, может быть затронута тема возможной встречи Путина и президента США Дональда Трампа.

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