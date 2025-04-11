Владимир Путин обсудит украинскую тематику со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом

Владимир Путин встретится со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом 11 апреля. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, разговор может оказаться долгим из-за сложности украинской тематики.

Российская сторона обозначит ключевые элементы своей позиции и озабоченности, которые затем будут доведены до президента США Дональда Трампа.

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