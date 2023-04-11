Новости часа: более 132 тыс семей улучшили жилищные условия благодаря льготной ипотеке

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 132 тысяч семей улучшили жилищные условия благодаря льготной ипотеке. Об этом рассказал Владимир Путин.

Вагоны-столовые появятся в следующих в Крым поездах. Об изменениях сообщили операторы железнодорожных перевозок.

Движение в районе пересечения Огородного проезда и улицы Руставели ограничат с 14 апреля по 31 июля. Об ограничении предупредил Дептранс.