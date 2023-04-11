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11 апреля, 20:00

Общество

Новости часа: более 132 тыс семей улучшили жилищные условия благодаря льготной ипотеке

Новости часа: более 132 тыс семей улучшили жилищные условия благодаря льготной ипотеке

Кабмин улучшил прогноз социально-экономического развития России – Путин

Путин спрогнозировал рост ненефтегазовых доходов во втором квартале 2023 года

Новости часа: Мишустин поручил регионам ускорить развитие промышленности

Глава Минобороны Сергей Шойгу посетил предприятия ОПК в Тульской области

Новости часа: Песков заявил, что сферу искусственного интеллекта потребуется регулировать

Новости часа: Путин проведет объемное совещание по экономике 11 апреля

Парад Победы на Красной площади отменять не планируется – Песков

Новости часа: Путин поручил сократить разрыв в доходах жителей Крыма с другими регионами

Новости часа: Путин поручил направлять на туризм взносы от продажи иностранных активов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 132 тысяч семей улучшили жилищные условия благодаря льготной ипотеке. Об этом рассказал Владимир Путин.

Вагоны-столовые появятся в следующих в Крым поездах. Об изменениях сообщили операторы железнодорожных перевозок.

Движение в районе пересечения Огородного проезда и улицы Руставели ограничат с 14 апреля по 31 июля. Об ограничении предупредил Дептранс.

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