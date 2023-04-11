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17:30

Экономика

Путин спрогнозировал рост ненефтегазовых доходов во втором квартале 2023 года

Путин спрогнозировал рост ненефтегазовых доходов во втором квартале 2023 года

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Ожидается, что во втором квартале 2023 года денег в бюджет будет поступать больше от дополнительных ненефтегазовых доходов. Об этом заявил Владимир Путин.

Ситуация в автопроме и ряде других отраслей остается непростой. Российский лидер подчеркнул, что нужно проводить постоянный анализ.

Также президент добавил, что инфляция в России по итогам апреля может опуститься ниже 3%. По словам Путина, правительство улучшило прогноз социально-экономического развития РФ.

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