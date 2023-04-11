Путин спрогнозировал рост ненефтегазовых доходов во втором квартале 2023 года

Ожидается, что во втором квартале 2023 года денег в бюджет будет поступать больше от дополнительных ненефтегазовых доходов. Об этом заявил Владимир Путин.

Ситуация в автопроме и ряде других отраслей остается непростой. Российский лидер подчеркнул, что нужно проводить постоянный анализ.

Также президент добавил, что инфляция в России по итогам апреля может опуститься ниже 3%. По словам Путина, правительство улучшило прогноз социально-экономического развития РФ.