Новости часа: Мишустин поручил регионам ускорить развитие промышленности

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Михаил Мишустин поручил регионам принять меры для ускоренного развития промышленности. Об этом премьер-министр рассказал на стратегической сессии "Укрепление технологического суверенитета".

Число пострадавших при обстреле со стороны ВСУ автобуса в Донецке выросло до двух. Об этом сообщает ТАСС.

Венгрия продлила соглашение с Россией о дополнительных поставках газа. Об этом заявили власти страны.