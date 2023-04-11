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Экономика

Новости часа: Мишустин поручил регионам ускорить развитие промышленности

Новости часа: Мишустин поручил регионам ускорить развитие промышленности

Глава Минобороны Сергей Шойгу посетил предприятия ОПК в Тульской области

Новости часа: Песков заявил, что сферу искусственного интеллекта потребуется регулировать

Новости часа: Путин проведет объемное совещание по экономике 11 апреля

Парад Победы на Красной площади отменять не планируется – Песков

Новости часа: Путин поручил сократить разрыв в доходах жителей Крыма с другими регионами

Новости часа: Путин поручил направлять на туризм взносы от продажи иностранных активов

Новости часа: Песков заявил об отсутствии инициатив о пасхальном перемирии на Украине

Новости часа: Песков сообщил о подготовке к Параду 9 мая

Новости часа: российские производители лекарств получат поддержку от государства

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Михаил Мишустин поручил регионам принять меры для ускоренного развития промышленности. Об этом премьер-министр рассказал на стратегической сессии "Укрепление технологического суверенитета".

Число пострадавших при обстреле со стороны ВСУ автобуса в Донецке выросло до двух. Об этом сообщает ТАСС.

Венгрия продлила соглашение с Россией о дополнительных поставках газа. Об этом заявили власти страны.

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