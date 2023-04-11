Новости часа: Песков заявил, что сферу искусственного интеллекта потребуется регулировать

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сферу искусственного интеллекта потребуется регулировать по мере ее расширения. Он отметил, что важно не принимать каких-либо решений, которые сдерживали бы развитие в этой области.

Основные усилия российских военных в боевых действиях сосредоточены в районе Артемовска. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Более трех с половиной тысяч веранд действуют в Москве в этом сезоне. Об этом рассказал глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.