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Политика

Новости часа: Песков заявил, что сферу искусственного интеллекта потребуется регулировать

Новости часа: Песков заявил, что сферу искусственного интеллекта потребуется регулировать

Новости часа: Путин проведет объемное совещание по экономике 11 апреля

Парад Победы на Красной площади отменять не планируется – Песков

Новости часа: Путин поручил сократить разрыв в доходах жителей Крыма с другими регионами

Новости часа: Путин поручил направлять на туризм взносы от продажи иностранных активов

Новости часа: Песков заявил об отсутствии инициатив о пасхальном перемирии на Украине

Новости часа: Песков сообщил о подготовке к Параду 9 мая

Новости часа: российские производители лекарств получат поддержку от государства

Новости часа: в РФ продлили упрощенный порядок поступления студентов из зарубежных вузов

В РФ продлили программу упрощенного поступления студентов из зарубежных вузов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сферу искусственного интеллекта потребуется регулировать по мере ее расширения. Он отметил, что важно не принимать каких-либо решений, которые сдерживали бы развитие в этой области.

Основные усилия российских военных в боевых действиях сосредоточены в районе Артемовска. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Более трех с половиной тысяч веранд действуют в Москве в этом сезоне. Об этом рассказал глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

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