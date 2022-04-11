Кабмин принимает меры для предотвращения сложностей с доставкой лекарств – Мишустин

Кабмин принимает меры для предотвращения сложностей с доставкой лекарств. Об этом заявил Михаил Мишустин.

Передовые инженерные школы запустят на базе российских вузов, рассказал Дмитрий Чернышенко.

Хорватия потребовала сократить число сотрудников посольства России в Загребе – дипмиссия.

