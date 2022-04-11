Песков оценил вероятность дефолта в РФ

В России нет причин для возникновения дефолта, есть потенциал для выполнения всех обязательств, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, в стране может быть только "рукотворный дефолт".

Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги РФ по обязательствам в иностранной валюте до SD/SD. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.