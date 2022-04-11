Мишустин предупредил о возможных сложностях с доставкой лекарств в РФ

В России могут возникнуть сложности с доставкой лекарств из-за внешнего давления и нарушения логистических цепочек. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании.

Он добавил, что правительство принимает меры, чтобы необходимые препараты были доступны людям. В частности, оказывается помощь отечественным компаниям, которые способны обеспечить собственное производство.

"Правительство запускает специальную программу поддержки системообразующих предприятий фармацевтической и медицинской промышленности, а также дистрибьютеров такой продукции и аптечных сетей", – сказал Мишустин.

По его словам, компании смогут получить независимые банковские гарантии с льготной ставкой комиссии. Кроме того, подписано постановление, устанавливающее правила возмещения кредитным организациям таких расходов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.