В Кремле назвали темы переговоров Путина и канцлера Австрии

Переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Австрии Карла Нехаммера к будут посвящены ситуации вокруг Украины и пройдут в закрытом формате, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он также не исключил обсуждения темы газа на встрече главы государства Владимира Путина с австрийским канцлером Карлом Нехаммером. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.