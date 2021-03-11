Владимир Путин завил, что ценовых ударов на продукты быть не должно

В ценах на продукты необходимо соблюдать баланс. Об этом заявил Владимир Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.

"Баланс интересов должен соблюдаться. Почему я достаточно жестко, может быть, разговаривал с коллегами из правительства? Ну удары внутриценовые не должны быть такими, которые имели место быть. Надо инструменты соответствующие применять и смягчать", – заявил Путин.

Президент подчеркнул, что цены на продукты на внутреннем рынке должны превалировать над прибылью от экспорта. А также отметил, что в настоящее время на первом месте должна быть и вакцинация россиян от коронавируса. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.