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11 января, 09:30

Происшествия

Путин поручил составить план подъема затонувших в Керченском проливе танкеров

Путин поручил составить план подъема затонувших в Керченском проливе танкеров

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Владимир Путин поручил продумать и составить план подъема затонувших в Керченском проливе танкеров с мазутом. Президент подчеркнул, что власти должны приложить все возможные усилия, чтобы прекратить разлив нефтепродуктов.

Волонтеры и спасатели очищают берег от загрязнений, а также отмывают и лечат пострадавших птиц на протяжении почти месяца. При этом на месте аварии специалисты зафиксировали новый выброс мазута.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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