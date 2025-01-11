Путин поручил составить план подъема затонувших в Керченском проливе танкеров

Владимир Путин поручил продумать и составить план подъема затонувших в Керченском проливе танкеров с мазутом. Президент подчеркнул, что власти должны приложить все возможные усилия, чтобы прекратить разлив нефтепродуктов.

Волонтеры и спасатели очищают берег от загрязнений, а также отмывают и лечат пострадавших птиц на протяжении почти месяца. При этом на месте аварии специалисты зафиксировали новый выброс мазута.

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