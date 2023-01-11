Новости часа: Путин заявил, что РФ закончила 2022 год с минимальным уровнем безработицы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия закончила 2022 год с минимальным уровнем безработицы и с инфляцией ниже прогноза. Об этом сообщил Владимир Путин на первом в 2023 году совещании с членами кабмина.

Правительство РФ ожидает сокращения дисконта на российскую нефть. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак

Авиавласти США распорядились приостановить из-за сбоя все вылеты внутренних рейсов. Ограничения будут действовать до 17:00 по московскому времени.