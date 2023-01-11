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Новости

16:45

Экономика

Новости часа: Путин заявил, что РФ закончила 2022 год с минимальным уровнем безработицы

Новости часа: Путин заявил, что РФ закончила 2022 год с минимальным уровнем безработицы

Путин потребовал оперативно решить наиболее острые проблемы новых регионов РФ

Новости часа: Путин назвал доходы, которые помогут РФ решать вопросы развития

Новости часа: Песков оценил перспективы мирных переговоров с Украиной

Песков заявил, что в продвижении ВС РФ в зоне СВО есть положительная динамика

Новости часа: Песков заявил о положительной динамике в СВО

Песков призвал не верить сообщениям о продолжении мобилизации в России

Новости часа: кабмин РФ установил спецвыплаты для медиков дефицитных специальностей

Новости часа: Путин внес в ГД проект о выходе РФ из "антикоррупционной" конвенции

Путин поздравил россиян с Рождеством

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия закончила 2022 год с минимальным уровнем безработицы и с инфляцией ниже прогноза. Об этом сообщил Владимир Путин на первом в 2023 году совещании с членами кабмина.

Правительство РФ ожидает сокращения дисконта на российскую нефть. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак

Авиавласти США распорядились приостановить из-за сбоя все вылеты внутренних рейсов. Ограничения будут действовать до 17:00 по московскому времени.

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