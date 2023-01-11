Путин потребовал оперативно решить наиболее острые проблемы новых регионов РФ

Владимир Путин заявил, что решение вопросов на новых территориях нельзя откладывать и ставить на паузу. Президент подчеркнул, что важно задать четкие ориентиры развития новых регионов. По его словам, жители должны знать, что будет построено в их городах и поселках, какие объекты и когда будут восстановлены, как вырастут доходы семей и какую помощь от государства они получат.

Кроме того, Путин заявил, что к 2030 году новые регионы должны выйти на общероссийский уровень по состоянию инфраструктуры, уровню соцуслуг и другим параметрам качества жизни. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.