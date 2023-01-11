16:30Экономика
Новости часа: Путин назвал доходы, которые помогут РФ решать вопросы развития
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Дополнительные ненефтегазовые доходы позволяют России решать вопросы развития. Об этом заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства.
Прокуратура ведет проверку по аварии с коммерческим автобусом на МКАД. Там пострадала женщина, сообщило ведомство.
Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины. Об этом рассказали в ТАСС.