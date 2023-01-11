Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16:30

Экономика

Новости часа: Путин назвал доходы, которые помогут РФ решать вопросы развития

Новости часа: Путин назвал доходы, которые помогут РФ решать вопросы развития

Новости часа: Песков оценил перспективы мирных переговоров с Украиной

Песков заявил, что в продвижении ВС РФ в зоне СВО есть положительная динамика

Новости часа: Песков заявил о положительной динамике в СВО

Песков призвал не верить сообщениям о продолжении мобилизации в России

Новости часа: кабмин РФ установил спецвыплаты для медиков дефицитных специальностей

Новости часа: Путин внес в ГД проект о выходе РФ из "антикоррупционной" конвенции

Путин поздравил россиян с Рождеством

Путин поручил ввести режим временного прекращения огня в зоне спецоперации

Путин поговорил по телефону с 7-летним Давидом Шмелевым

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Дополнительные ненефтегазовые доходы позволяют России решать вопросы развития. Об этом заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Прокуратура ведет проверку по аварии с коммерческим автобусом на МКАД. Там пострадала женщина, сообщило ведомство.

Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины. Об этом рассказали в ТАСС.

Читайте также
властьэкономикапроисшествияза рубежомвидеоАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика