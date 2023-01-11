Новости часа: Песков оценил перспективы мирных переговоров с Украиной

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Перспективы мирных переговоров с Украиной в текущих условиях не просматриваются. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Радиатор корабля "Союз МС-22" повредил метеороид, версия о браке не подтвердилась. Об этом рассказал гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.

Число пострадавших при нападении на Северном вокзале Парижа достигло шести. Это данные МВД страны.