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Новости

13:30

Политика

Новости часа: Песков оценил перспективы мирных переговоров с Украиной

Новости часа: Песков оценил перспективы мирных переговоров с Украиной

Песков заявил, что в продвижении ВС РФ в зоне СВО есть положительная динамика

Новости часа: Песков заявил о положительной динамике в СВО

Песков призвал не верить сообщениям о продолжении мобилизации в России

Новости часа: кабмин РФ установил спецвыплаты для медиков дефицитных специальностей

Новости часа: Путин внес в ГД проект о выходе РФ из "антикоррупционной" конвенции

Путин поздравил россиян с Рождеством

Путин поручил ввести режим временного прекращения огня в зоне спецоперации

Путин поговорил по телефону с 7-летним Давидом Шмелевым

Путин поручил ввести режим прекращения огня на линии соприкосновения на Украине

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Перспективы мирных переговоров с Украиной в текущих условиях не просматриваются. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Радиатор корабля "Союз МС-22" повредил метеороид, версия о браке не подтвердилась. Об этом рассказал гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.

Число пострадавших при нападении на Северном вокзале Парижа достигло шести. Это данные МВД страны.

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