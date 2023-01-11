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Политика

Новости часа: Песков заявил о положительной динамике в СВО

Новости часа: Песков заявил о положительной динамике в СВО

Песков призвал не верить сообщениям о продолжении мобилизации в России

Новости часа: кабмин РФ установил спецвыплаты для медиков дефицитных специальностей

Новости часа: Путин внес в ГД проект о выходе РФ из "антикоррупционной" конвенции

Путин поздравил россиян с Рождеством

Путин поручил ввести режим временного прекращения огня в зоне спецоперации

Путин поговорил по телефону с 7-летним Давидом Шмелевым

Путин поручил ввести режим прекращения огня на линии соприкосновения на Украине

Владимир Путин поговорил по телефону с 7-летним Давидом Шмелевым

Путин приказал отправить фрегат "Адмирал Горшков" на боевую службу

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В СВО есть положительная динамика. Нужно дождаться официальных новостей, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, говоря об освобождении Соледара.

Сергей Собянин открыл третий участок магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Работы завершили на год раньше.

ЦБ будет покупать и продавать валюту на Мосбирже в инструменте китайский юань – рубль. Об этом сообщает регулятор.

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