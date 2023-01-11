Новости часа: Песков заявил о положительной динамике в СВО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В СВО есть положительная динамика. Нужно дождаться официальных новостей, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, говоря об освобождении Соледара.

Сергей Собянин открыл третий участок магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Работы завершили на год раньше.

ЦБ будет покупать и продавать валюту на Мосбирже в инструменте китайский юань – рубль. Об этом сообщает регулятор.