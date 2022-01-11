Мишустин сообщил об ухудшении эпидситуации из-за штамма коронавируса "Омикрон"

Эпидемиологическая ситуация в мире ухудшается на фоне распространения нового штамма коронавируса "Омикрон". Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе COVID-19.

По его словам, ситуация ухудшается уже на Западе и в Азии.

"Мы видим, что в мире ситуация стремительно ухудшается, в том числе в некоторых странах Америки, Азии, Европы. Важно быть готовыми к любому развитию событий", – сказал глава кабмина.

Мишустин отметил, что основная причина этого кроется в распространении нового штамма коронавируса "Омикрон". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.