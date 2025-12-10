Дмитрий Песков заявил о необходимости долгосрочного мира на Украине

России необходим гарантированный и устойчивый мир на Украине, основанный на подписанных документах, а не перемирие. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности Киева к "энергетическому перемирию".

Песков также отметил интервью президента США Дональда Трампа изданию Politico. Он назвал заявление Трампа важным и подчеркнул, что оно созвучно позиции Москвы по ряду ключевых вопросов, включая расширение НАТО и территориальные потери Украины. По словам Пескова, Трамп затронул первопричины конфликта, что важно для выхода на мирное урегулирование.

