10 декабря, 13:30

Дмитрий Песков заявил о необходимости долгосрочного мира на Украине

Путин пообещал разобраться с организацией движения курьеров в российских городах

Путин наградил медалями "Золотая звезда" военных за подвиги в зоне СВО

Владимир Путин вручил государственные награды военным СВО в Кремле

Владимир Путин подписал указ о призыве россиян на военные сборы в 2026 году

Путин провел в Кремле заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам

В Кремле позитивно оценили новую Стратегию национальной безопасности США

Путин заявил, что Москва и Нью-Дели могут увеличить товарооборот до 100 млрд долларов

В Нью-Дели завершились переговоры Путина и Моди

Владимир Путин и Нарендра Моди начали переговоры в Нью-Дели

России необходим гарантированный и устойчивый мир на Украине, основанный на подписанных документах, а не перемирие. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности Киева к "энергетическому перемирию".

Песков также отметил интервью президента США Дональда Трампа изданию Politico. Он назвал заявление Трампа важным и подчеркнул, что оно созвучно позиции Москвы по ряду ключевых вопросов, включая расширение НАТО и территориальные потери Украины. По словам Пескова, Трамп затронул первопричины конфликта, что важно для выхода на мирное урегулирование.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Как выбрать натуральную ель на Новый год?

Живую ель не стоит покупать задолго до Нового года – это поможет избежать наценок

При выборе нужно ориентироваться на официальные базары и проверять законность спила

Нужен ли в России запрет на использование детьми соцсетей?

Использование соцсетей более двух часов в день может негативно повлиять на психику ребенка

Дети в соцсетях больше всех уязвимы перед злоумышленниками

Нужно ли усиливать господдержку при аренде жилья в РФ?

Эксперты уверены: меру сложно реализовать в условиях дефицита бюджета

Введение таких мер может создать почву для злоупотреблений

Пострадает ли урожай 2026 года от дефицита осадков зимой?

Для опытных дачников бесснежная погода в начале зимы – это "не аномалия, а ценный подарок"

Эксперты уверены: посадки из-за отсутствия снега не пострадают

Как поддержать здоровье и сон в сезон короткого светового дня?

После пробуждения стоит включать яркий белый или голубой свет

Важно чаще выходить на улицу в светлое время суток

Можно ли сэкономить на горнолыжном отдыхе в РФ в Новый год?

Лучшие предложения по ценам доступны по акциям раннего бронирования

Для экономии стоит путешествовать на личном автомобиле

Зачем в РФ хотят разрешить выплачивать алименты продуктами и одеждой?

Основная цель алиментов – обеспечение интересов ребенка

В Госдуме уверены: мера актуальна в ситуациях конфликта между бывшими супругами

Что известно о проведении военных сборов в РФ в 2026 году?

Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы

Сборы представляют собой занятия для восстановления навыков по воинской специальности

