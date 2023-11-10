Правительство РФ направит 95 млрд рублей на программу льготных ипотек

Кабмин России принял решение о выделении дополнительных средств на поддержку программы льготных ипотек. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.

Он напомнил, что в настоящее время реализуется широкий комплекс мер по обеспечению граждан жильем, в том числе поддерживаются программы льготного кредитования. За время действия данных программ выдали уже более двух миллионов займов. Общую сумму оценивают в 8,5 триллиона рублей.

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