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10 ноября, 07:15

Экономика

Правительство РФ направит 95 млрд рублей на программу льготных ипотек

Правительство РФ направит 95 млрд рублей на программу льготных ипотек

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Кабмин России принял решение о выделении дополнительных средств на поддержку программы льготных ипотек. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.

Он напомнил, что в настоящее время реализуется широкий комплекс мер по обеспечению граждан жильем, в том числе поддерживаются программы льготного кредитования. За время действия данных программ выдали уже более двух миллионов займов. Общую сумму оценивают в 8,5 триллиона рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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