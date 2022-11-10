Новости часа: кабмин РФ дополнительно выделит 7 млрд рублей на закупку школьных автобусов

Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа. Кабмин РФ дополнительно выделит свыше 7 миллиардов рублей на закупку школьных автобусов и автомобилей скорой помощи. О данном решении сообщил Михаил Мишустин.

Возможность выезда из правобережной части Херсонской области сохраняется. Об этом сообщили власти региона.

Грабители в масках напали в аэропорту "Домодедово" на пассажиров из Бишкека и встречающих. Людей затолкали в машины, позже их нашли в лесу. О происшествии рассказали в МВД.