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Новости

10 ноября, 17:15

Общество

Новости часа: кабмин РФ дополнительно выделит 7 млрд рублей на закупку школьных автобусов

Новости часа: кабмин РФ дополнительно выделит 7 млрд рублей на закупку школьных автобусов

Более 27 млрд рублей выделят на ежемесячные выплаты на детей от 8 лет – Мишустин

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Путин провел совещание по вопросу поддержки доходов семей с детьми

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Путин поздравил сотрудников МВД России с профессиональным праздником

Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа. Кабмин РФ дополнительно выделит свыше 7 миллиардов рублей на закупку школьных автобусов и автомобилей скорой помощи. О данном решении сообщил Михаил Мишустин.

Возможность выезда из правобережной части Херсонской области сохраняется. Об этом сообщили власти региона.

Грабители в масках напали в аэропорту "Домодедово" на пассажиров из Бишкека и встречающих. Людей затолкали в машины, позже их нашли в лесу. О происшествии рассказали в МВД.

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