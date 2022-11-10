Новости часа: Путин поручил представить меры по увеличению доходов семей с детьми

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Президент России провел совещание по вопросу поддержки доходов семей с детьми. Он поручил правительству РФ представить меры по увеличению доходов этих семей до 15 января.

Россия на G20 подтвердит готовность оставаться поставщиком продовольствия и энергоресурсов в другие страны. Об этом рассказали в МИД РФ.

Госдума приняла в I чтении законопроект о 10 годах колонии для коллекторов за угрозы.