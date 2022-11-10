Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

10 ноября, 15:00

Политика

Новости часа: Путин поручил представить варианты по ускоренному росту МРОТ до 15 января

Новости часа: Путин поручил представить варианты по ускоренному росту МРОТ до 15 января

Путин поручил кабмину представить предложения по ускоренному росту МРОТ

Новости часа: Путин поручил обновить нормативы обеспеченности армии

Новости часа: в Кремле подтвердили, что РФ на саммите G20 будет представлять Лавров

Путин поручил кабмину представить предложения по контролю за расходованием средств на СВО

Путин поздравил сотрудников МВД России с профессиональным праздником

Российско-американские отношения останутся плохими, несмотря на выборы в конгресс – Песков

Путин подписал указ о награждении Стремоусова орденом Мужества

Выборы в США не изменили поддержку Киева Вашингтоном – генсек НАТО

Путин посетил Федеральный центр мозга и нейротехнологий ФМБА

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин поручил до 15 января представить варианты по ускоренному росту МРОТ и увеличению отрыва от прожиточного минимума. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Российская группировка войск совершает маневр на подготовленные позиции на левом берегу Днепра, в соответствии с планом. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

В Подмосковье продлили срок действия налоговых каникул для предпринимателей до 2025 года. Об этом заявили региональные власти.

Читайте также
властьобществополитикаэкономикавидеоРоман КарловЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика