Новости часа: Путин поручил представить варианты по ускоренному росту МРОТ до 15 января

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин поручил до 15 января представить варианты по ускоренному росту МРОТ и увеличению отрыва от прожиточного минимума. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Российская группировка войск совершает маневр на подготовленные позиции на левом берегу Днепра, в соответствии с планом. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

В Подмосковье продлили срок действия налоговых каникул для предпринимателей до 2025 года. Об этом заявили региональные власти.