Путин поручил кабмину представить предложения по ускоренному росту МРОТ

Владимир Путин поручил правительству представить предложения по ускоренному росту минимального размера оплаты труда (МРОТ) и увеличению его отрыва от прожиточного минимума. Предпринять эти меры планируется в целях повышения реальных доходов граждан.

Ответственным за выполнение поручения назначен глава правительства Михаил Мишустин. Доклад по соответствующей работе должны будут представить до 15 января 2023 года.