Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

14:15

Общество

Путин поручил кабмину представить предложения по ускоренному росту МРОТ

Путин поручил кабмину представить предложения по ускоренному росту МРОТ

Новости часа: Путин поручил обновить нормативы обеспеченности армии

Новости часа: в Кремле подтвердили, что РФ на саммите G20 будет представлять Лавров

Путин поручил кабмину представить предложения по контролю за расходованием средств на СВО

Путин поздравил сотрудников МВД России с профессиональным праздником

Российско-американские отношения останутся плохими, несмотря на выборы в конгресс – Песков

Путин подписал указ о награждении Стремоусова орденом Мужества

Выборы в США не изменили поддержку Киева Вашингтоном – генсек НАТО

Путин посетил Федеральный центр мозга и нейротехнологий ФМБА

Новости часа: Мишустин потребовал учитывать наступление зимы при обеспечении военных РФ

Владимир Путин поручил правительству представить предложения по ускоренному росту минимального размера оплаты труда (МРОТ) и увеличению его отрыва от прожиточного минимума. Предпринять эти меры планируется в целях повышения реальных доходов граждан.

Ответственным за выполнение поручения назначен глава правительства Михаил Мишустин. Доклад по соответствующей работе должны будут представить до 15 января 2023 года.

Читайте также
властьобществофинансывидеоРоман КарловЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика