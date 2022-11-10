Новости часа: Путин поручил обновить нормативы обеспеченности армии

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин поручил до 14 ноября привести нормативы обеспеченности армии России в соответствие с реальными потребностями. Об этом сообщили в Кремле.

Суд в Чертанове 10 ноября решит вопрос об аресте матери, которая выбросила годовалую дочь с 11-го этажа.

Российский магазин приложений RuStore станет обязательным для предустановки на электронных устройствах. Об это сообщили в кабмине.