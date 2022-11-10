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Общество

Новости часа: Путин поручил обновить нормативы обеспеченности армии

Новости часа: Путин поручил обновить нормативы обеспеченности армии

Новости часа: в Кремле подтвердили, что РФ на саммите G20 будет представлять Лавров

Путин поручил кабмину представить предложения по контролю за расходованием средств на СВО

Путин поздравил сотрудников МВД России с профессиональным праздником

Российско-американские отношения останутся плохими, несмотря на выборы в конгресс – Песков

Путин подписал указ о награждении Стремоусова орденом Мужества

Выборы в США не изменили поддержку Киева Вашингтоном – генсек НАТО

Путин посетил Федеральный центр мозга и нейротехнологий ФМБА

Новости часа: Мишустин потребовал учитывать наступление зимы при обеспечении военных РФ

Мишустин призвал эффективно использовать средства, выделенные для ВС РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин поручил до 14 ноября привести нормативы обеспеченности армии России в соответствие с реальными потребностями. Об этом сообщили в Кремле.

Суд в Чертанове 10 ноября решит вопрос об аресте матери, которая выбросила годовалую дочь с 11-го этажа.

Российский магазин приложений RuStore станет обязательным для предустановки на электронных устройствах. Об это сообщили в кабмине.

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