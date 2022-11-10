Новости часа: в Кремле подтвердили, что РФ на саммите G20 будет представлять Лавров

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин не поедет на саммит G20. Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вторая ночь подряд в Москве стала самой теплой как минимум с 1948 года. Термометры показали 9 градусов, рассказали синоптики.

Десять московских причалов оборудуют зарядками для электрических речных трамваев. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.