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Политика

Новости часа: в Кремле подтвердили, что РФ на саммите G20 будет представлять Лавров

Новости часа: в Кремле подтвердили, что РФ на саммите G20 будет представлять Лавров

Путин поручил кабмину представить предложения по контролю за расходованием средств на СВО

Путин поздравил сотрудников МВД России с профессиональным праздником

Российско-американские отношения останутся плохими, несмотря на выборы в конгресс – Песков

Путин подписал указ о награждении Стремоусова орденом Мужества

Выборы в США не изменили поддержку Киева Вашингтоном – генсек НАТО

Путин посетил Федеральный центр мозга и нейротехнологий ФМБА

Новости часа: Мишустин потребовал учитывать наступление зимы при обеспечении военных РФ

Мишустин призвал эффективно использовать средства, выделенные для ВС РФ

Новости часа: Мишустин призвал учитывать мнение военных при производстве продукции для них

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин не поедет на саммит G20. Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вторая ночь подряд в Москве стала самой теплой как минимум с 1948 года. Термометры показали 9 градусов, рассказали синоптики.

Десять московских причалов оборудуют зарядками для электрических речных трамваев. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

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