Путин поручил кабмину представить предложения по контролю за расходованием средств на СВО

Владимир Путин поручил кабмину до конца недели привести нормативы обеспеченности армии в соответствии с реальными потребностями. Об этом сообщили в Кремле.

Президент утвердил перечень документов по итогу прошедшего заседания Координационного совета. Так, Минфин должен определить объемы дополнительной поддержки регионов, где ввели средний уровень реагирования. А до 11 ноября президенту нужно представить предложения по контролю за расходами на обеспечение специальной военной операции.

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