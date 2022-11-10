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Путин поздравил сотрудников МВД России с профессиональным праздником

Путин поздравил сотрудников МВД России с профессиональным праздником

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Владимир Путин поздравил сотрудников МВД России с профессиональным праздником. Видеообращение главы государства опубликовано на официальном сайте Кремля.

Президент поблагодарил их за добросовестное выполнение своего долга, верность народу и присяге, защиту государственных и общественных интересов, а также прав и свобод граждан. Отдельные слова благодарности президент адресовал ветеранам министерства внутренних дел.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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