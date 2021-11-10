Путин поздравил сотрудников органов внутренних дел РФ с профессиональным праздником

Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником, который отмечается 10 ноября.

По его словам, в этот день в стране отдают дань уважения и глубокой признательности людям, которые стоят на страже закона и порядка, выбравшим трудную, связанную с немалыми нагрузками и риском работу.

Президент отметил, что смысл деятельности сотрудников органов внутренних дел заключается в том, чтобы обеспечивать безопасность и соблюдение прав граждан, охранять общественную стабильность, вести борьбу с коррупцией, произволом и насилием. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.