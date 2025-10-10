Путин заявил, что РФ усилит ПВО в ответ на поставки Украине ракет Tomahawk

Россия планирует усилить систему противовоздушной обороны в ответ на возможные поставки Украине американских крылатых ракет Tomahawk. Об этом заявил Владимир Путин на итоговой пресс-конференции в Душанбе, где он завершил трехдневный рабочий визит.

Глава государства также сообщил о создании новых видов оружия, успешно проходящих испытания, и подчеркнул превосходство российских средств ядерного сдерживания над зарубежными аналогами. Угрозы президента Украины Владимира Зеленского нанести удары по Москве российский лидер назвал формой шантажа.

