Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 октября, 17:15

Происшествия

Владимир Путин заявил о скором завершении расследования крушения самолета в Азербайджане

Владимир Путин заявил о скором завершении расследования крушения самолета в Азербайджане

Путин прокомментировал крушение самолета Embraer 190 в 2024 году

Путин в день рождения приехал Санкт-Петербург и встретился с военными

Песков предупредил об эскалации конфликта из-за поставок ракет Tomahawk Украине

Владимир Путин поздравил учителей с профессиональным праздником

Путин отметил мужество и отвагу участников СВО

Путин заявил о последствиях поставок американских ракет Tomahawk на Украину

Владимир Путин заявил о быстрой адаптации России к вызовам НАТО

Владимир Путин впервые рассказал о беседе с Дональдом Трампом на Аляске

Путин: возможные поставки Tomahawk на Украину не изменят ситуацию на поле боя

Расследование крушения самолета Азербайджанских авиалиний, произошедшего в декабре прошлого года, близится к завершению. Об этом заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам трехдневного визита в Таджикистан.

Президент отметил, что специалисты провели сложные технические экспертизы, включая расшифровку черных ящиков. Он также сообщил, что обсуждал этот вопрос с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Путин выразил надежду, что стороны смогут перевернуть трагическую страницу и продолжить развитие двусторонних отношений без осложнений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
властьпроисшествиявидеоНаталия Шкода

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика