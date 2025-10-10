Владимир Путин заявил о скором завершении расследования крушения самолета в Азербайджане

Расследование крушения самолета Азербайджанских авиалиний, произошедшего в декабре прошлого года, близится к завершению. Об этом заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам трехдневного визита в Таджикистан.

Президент отметил, что специалисты провели сложные технические экспертизы, включая расшифровку черных ящиков. Он также сообщил, что обсуждал этот вопрос с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Путин выразил надежду, что стороны смогут перевернуть трагическую страницу и продолжить развитие двусторонних отношений без осложнений.

