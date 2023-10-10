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10 октября, 15:45

Политика

Путин призвал все стороны конфликта в Израиле минимизировать ущерб гражданскому населению

Путин призвал все стороны конфликта в Израиле минимизировать ущерб гражданскому населению

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Ущерб гражданскому населению в палестино-израильском конфликте необходимо свести к нулю. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с премьер-министром Ирака Мухаммедом Судани.

Президент РФ обратил внимание, что Вашингтон оказывал давление на обе стороны конфликта и никогда не учитывал интересы палестинского народа. Путин считает, что последние события являются ярким примером провала политики Соединенных Штатов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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