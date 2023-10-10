Москва выясняет, есть ли среди заложников у ХАМАС граждане РФ – Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сделал несколько заявлений в связи с палестино-израильским конфликтом. Он заявил, что Россия выясняет, есть ли среди заложников у ХАМАС граждане РФ.

Также представитель Кремля отметил, что Россия продолжает контакты как с Израилем, так и с Палестиной. Как прокомментировал Дмитрий Песков, российская сторона будет стремиться помочь поиску путей урегулирования.

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

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