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Новости

10 октября, 18:00

Общество

Новости часа: Мишустин утвердил план мер по поддержке бизнеса в условиях мобилизации

Новости часа: Мишустин утвердил план мер по поддержке бизнеса в условиях мобилизации

Мишустин потребовал восстановить Крымский мост в кратчайшие сроки

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. План мер по поддержке бизнеса в условиях частичной мобилизации утвердили в России. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что мобилизованным предпринимателям продлят сроки уплаты налогов.

Заключение об обследовании повреждений железнодорожной части Крымского моста ожидается к 13 октября. Такое заявление сделал министр транспорта РФ Виталий Савельев.

Ремонт 500 километров дорог в новых российских регионах завершат к концу 2022 года. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

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