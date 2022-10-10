Новости часа: Мишустин утвердил план мер по поддержке бизнеса в условиях мобилизации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. План мер по поддержке бизнеса в условиях частичной мобилизации утвердили в России. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что мобилизованным предпринимателям продлят сроки уплаты налогов.

Заключение об обследовании повреждений железнодорожной части Крымского моста ожидается к 13 октября. Такое заявление сделал министр транспорта РФ Виталий Савельев.

Ремонт 500 километров дорог в новых российских регионах завершат к концу 2022 года. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.