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Новости

10 октября, 13:00

Политика

Новости часа: Путин прокомментировал организацию работы призывных комиссий в России

Новости часа: Путин прокомментировал организацию работы призывных комиссий в России

Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза в течение часа – Песков

Путин назвал главные задачи по развитию регионов России

Путин провел совещание с главой СК РФ Бастрыкиным

К теракту на Крымском мосту причастны украинские спецслужбы – Путин

Новости часа: Путин 10 октября проведет совещание с Совбезом РФ

Новости последнего часа: Песков прокомментировал решение ОПЕК+ о снижении добычи нефти

Путин поздравил работников сельского хозяйства с профессиональным праздником

Путин подписал указ об отсрочке по некоторым видам кредитов для военнослужащих

Путин поручил создать правительственную комиссию из-за ЧП на Крымском мосту

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин заявил о необходимости организовать работу призывных комиссий "по-современному". Также он потребовал от губернаторов контролировать проведение частичной мобилизации в регионах РФ.

Харьков полностью остался без электро- и водоснабжения. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на местные власти.

Проблем с продовольствием в Крыму нет, поставки ведут через переправу. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

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