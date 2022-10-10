Новости часа: Путин прокомментировал организацию работы призывных комиссий в России

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин заявил о необходимости организовать работу призывных комиссий "по-современному". Также он потребовал от губернаторов контролировать проведение частичной мобилизации в регионах РФ.

Харьков полностью остался без электро- и водоснабжения. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на местные власти.

Проблем с продовольствием в Крыму нет, поставки ведут через переправу. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.