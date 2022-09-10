Собянин рассказал Путину о строительстве новых объектов Олимпийского комплекса "Лужники"

Международный центр самбо и бокса открыли в "Лужниках". Это уникальный семиэтажный спорткомплекс с самым современным оборудованием и тренажерами. Его открыли в День города Владимир Путин и Сергей Собянин.

Мэр столицы рассказал президенту РФ о строительстве новых объектов Олимпийского комплекса "Лужники". Зимой 2023 года новый спорткомплекс примет Чемпионат мира по рукопашному бою в абсолютной весовой категории среди мужчин. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.