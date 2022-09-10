Парк "Зарядье" отметил свой День рождения

Вместе с городом отметил свой день Рождения и парк "Зарядье". Ему исполнилось 5 лет.

Парк открыли 9 сентября 2017 года как подарок москвичам на 870-летие столицы. К юбилею в "Зарядье" приготовили праздничную программу. Открылись несколько выставок, вернисажей и книжная ярмарка.

Праздничный концерт в парке открыли Владимир Путин и Сергей Собянин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.