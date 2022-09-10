Путин поздравил Карла III со вступлением на престол

Владимир Путин поздравил короля Великобритании Карла III со вступлением на престол. Президент пожелал ему успехов, крепкого здоровья и всего самого доброго. Текст телеграммы опубликовали на сайте Кремля.

Карл III 10 сентября официально провозглашен королем Великобритании. Накануне он впервые обратился к нации. Во время своего выступления монарх поблагодарил Елизавету II и заявил, что она была источником вдохновения и примером для всей семьи.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.