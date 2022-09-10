Путин и Собянин открыли новые центр самбо и центр бокса в "Лужниках"

Владимир Путин и Сергей Собянин открыли в "Лужниках" Международный центр самбо и центр бокса. Это уникальный спорткомплекс в семь этажей. В нем сделали современные тренажеры и оборудование.

Финальный этап "Кубка звезд. Лиги боевого самбо" проходит именно в этом новом спорткомплексе 10 сентября. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.