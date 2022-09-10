Собянин и Путин открыли новые центр самбо и центр бокса в "Лужниках"

Владимир Путин и Сергей Собянин открыли в "Лужниках" Международный центр самбо и центр бокса. Это уникальный спорткомплекс высотой в семь этажей.

В нем сделали современные тренажеры и оборудование. 10 сентября там проходит финальный этап "Кубка звезд. Лиги боевого самбо". Подробности – в эфире телеканала Москва 24.