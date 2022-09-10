Путин и Собянин открыли колесо обозрения "Солнце Москвы" и участок МСД

В концертном зале "Зарядье" Владимир Путин и Сергей Собянин по видеоконференцсвязи открыли участок Московского скоростного диаметра. Кроме того, они участвовали в открытии колеса обозрения на ВДНХ "Солнце Москвы".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.