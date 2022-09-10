Путин проголосовал онлайн на выборах в Москве

Владимир Путин проголосовал на муниципальных выборах в Москве. И сделал он это онлайн. Глава государства выбирает электронный формат уже не в первый раз.

Путин назвал электронную систему голосования удобной и надежной. Он рекомендовал воспользоваться этим форматом всем, у кого есть такая возможность. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.