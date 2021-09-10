Путин назначил генерал-полковника Чуприяна врио главы МЧС РФ

Генерал-полковник Александр Чуприян назначен врио главы МЧС РФ. Соответствующее решение, принятое президентом России Владимиром Путиным, опубликовано на интернет-портале правовой информации.

"Возложить временное исполнение обязанностей министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на первого заместителя министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий генерал-полковника внутренней службы Чуприяна Александра Петровича", – говорится в документе.