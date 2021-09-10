Россия сняла ограничения по авиасообщению с Белоруссией

Россия снимает все ковидные ограничения на авиасообщение с Белоруссией. Об этом сообщил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.

Кроме того, лидеры стран согласовали 28 союзных программ. Запланировано создание общего платежного пространства в рамках Союзного государства России и Белоруссии. Владимир Путин отметил, что в документах речь идет, в том числе об интеграции валютных систем, однако о единых деньгах говорить рано.

Кроме того, на переговорах принят ряд важных решений для обеих стран. В частности, цена на российский газ не вырастет для потребителей соседней страны. А до 1 декабря 2023 года будет подписан договор об объединении рынка газа обоих государств. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.